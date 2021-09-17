Житель Пензенской области случайно отправил властям список «Умного голосования», пишет издание «7x7»

После этого к Андрею Грибанову пришли глава сельской администрации и участковый и сказали ему, что сейчас вся агитация наказуема.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования». В ведомстве заявили, что проект связан с экстремистской организацией.

Прошлой ночью в России стали блокировать сервис Google Docs, где были опубликованы списки кандидатов, которых рекомендуют соратники политика Алексея Навального, потом сервис вновь заработал. В Роскомнадзоре уверяют, что не имеют к этому отношения.