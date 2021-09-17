В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и разных уровней

Избирательные участки открываются в разных регионах в 8 часов по местному времени и будут работать до 20-ти. Завершится голосование 19 сентября. В 12-ти регионах выберут губернаторов, в 39-ти – депутатов законодательных собраний. В Москве, Севастополе и еще в пяти субъектах федерации голосовать можно через интернет, но для этого нужно было заранее подать заявку.

С сегодняшнего дня и по воскресенье включительно граждане будут выбирать депутатов Госдумы, а в некоторых регионах пройдут выборы в региональные заксобрания или на должность губернатора. О том, как пройдет процедура в этом году, расскажет Валерия Павлюк.

Из-за пандемии на участках введены особые санитарные правила. На входе измерят температуру, выдадут индивидуальные маски, перчатки и ручку. Потоки входящих и выходящих с участка людей разделят. Если прийти не позволяет состояние здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявку в своей участковой избирательной комиссии либо лично, либо по телефону. Их принимают до обеда последнего дня выборов. От так называемого «голосования на пеньках» в этом году решили отказаться. В Центризбиркоме заявили, что проводить его сейчас нет необходимости.

После окончания каждого дня выборов все бюллетени сложат в специальные сейф-пакеты. Там они останутся до закрытия участков в последний день голосования. В Центризбиркоме уверяют, что все три дня бюллетени будут под охраной сотрудников полиции и присмотром камер. При этом ЦИК ограничил доступ к видео-трансляции с участков. Независимые наблюдатели отмечали, что она помогала зафиксировать нарушения и вбросы бюллетеней. В ЦИК же настаивают, что доступ к видео будет у всех заинтересованных, в том числе у партий, кандидатов и комиссий.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев ранее отмечал, что число наблюдателей на этих выборах «зашкаливает». По его словам, не признать их легитимными может только «сидящий в бункере».