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04:20, 17 сентября 2021

Судья в Великобритании засекретил на 90 лет завещание принца Филиппа

В опубликованном накануне решения говорится, что это сделано, чтобы защитить достоинство и репутацию его вдовы, королевы Елизаветы II. Участниками процесса с одной стороны были наследственные поверенные принца, с другой — генеральный прокурор Англии и Уэльса, передает ТАСС. Принц Филипп умер в апреле в возрасте 99 лет.


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