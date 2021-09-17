Судья в Великобритании засекретил на 90 лет завещание принца Филиппа

В опубликованном накануне решения говорится, что это сделано, чтобы защитить достоинство и репутацию его вдовы, королевы Елизаветы II. Участниками процесса с одной стороны были наследственные поверенные принца, с другой — генеральный прокурор Англии и Уэльса, передает ТАСС. Принц Филипп умер в апреле в возрасте 99 лет.
2021-09-17T04:20:51+03:00
2021-09-17T04:20:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:20, 17 сентября 2021
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