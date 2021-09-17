Глава МИД Нидерландов ушла в отставку из-за критики депутатами проведенной эвакуации из Афганистана

Нижняя палата парламента накануне вынесла вотум недоверия исполняющей обязанности министра Сигрид Кааг. Депутаты пришли к выводу, что правительство действовало безответственно и не вывезло из Афганистана всех жителей, которые сотрудничали с нидерландскими военными. Сейчас страна находится под властью движения «Талибан», которое в России признано террористическим и запрещено.

