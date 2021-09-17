В ОБСЕ сожалеют из-за отказа России продлить мандат наблюдателей на границе с Украиной

Действующий председатель Организации по сотрудничеству и безопасности в Европеи глава МИД Швеции Анн Линде отметила, что на протяжении более чем семи лет миссия содействовала в укреплении доверия и повышении прозрачности на российско-украинской границе. Мандат наблюдателей истекает 30 сентября. Ранее украинский МИД заявил, что рассматривает решение России как свидетельство ее планов увеличить поставки в Донбасс оружия и наемников.