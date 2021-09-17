Представитель КПРФ написал ночью в «Твиттере», что Аскер Гейдаров был доставлен в полицию в столичном районе Сокольники из избирательного участка, который зашел проверить. Ему вменяют неповиновение полиции.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин намерен пожаловаться в Генпрокуратуру на задержание своего доверенного лица
Представитель КПРФ написал ночью в «Твиттере», что Аскер Гейдаров был доставлен в полицию в столичном районе Сокольники из избирательного участка, который зашел проверить. Ему вменяют неповиновение полиции.