В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Участки открылись на Дальнем Востоке и в Сибири. Жители Москвы, Севастополя и еще пяти регионов могут проголосовать через интернет, но для этого было заранее отправить заявку. На днях глава ЦИКа Элла Памфилова пообещала не позволить дискредитировать выборы и призвала членов избирательных комиссий пройти кампанию так, чтобы потом честно смотреть своим детям в глаза. Помимо депутатов Госдумы, выберут глав 12-ти регионов и депутатов 39-ти законодательных собраний.