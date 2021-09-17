Врачи в Германии готовятся вывести режиссера Андрея Звягинцева из искусственной комы, пишет издание Bell

По его сведениям, кинематографист был вывезен на лечение в ФРГ в середине августа. Источники издания говорят, что состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%. Предполагается, что реабилитация Звягинцева также будет проводиться в Германии.