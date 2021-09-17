Врачи в Германии готовятся вывести режиссера Андрея Звягинцева из искусственной комы, пишет издание Bell

По его сведениям, кинематографист был вывезен на лечение в ФРГ в середине августа. Источники издания говорят, что состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%. Предполагается, что реабилитация Звягинцева также будет проводиться в Германии.
2021-09-17T03:07:54+03:00
2021-09-17T03:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 17 сентября 2021
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