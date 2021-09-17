Петиция за отмену закона об иностранных агентах набрала накануне больше 100 тысяч подписей

На это потребовалось чуть больше двух суток. Авторами обращения стали более двухсот СМИ, благотворительных и просветительских организаций. В петиции, которая опубликована на сайте Change.org, говорится, что пополнение властями списка иностранных агентов – это акт государственного давления на СМИ и общественные организации.