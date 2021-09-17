«Новая газета» узнала, что в Подмосковье можно проголосовать в торговых палатках и на остановках

Издание отмечает, что в этом году вместо пеньков и багажников автомобилей, которые использовались во время голосования по поправкам в Конституцию, в отдельных деревнях можно будет опустить бюллетень в урну также у храма, на берегу озера, у строительного рынка или рядом с аптекой. Всего выбрано и согласовано с Мособлизбиркомом почти 600 удаленных мест для голосования.

Выборы в Госдуму и разных уровней уже начались сегодня на Дальнем Востоке и в Сибири. Трехдневное голосование завершится в воскресенье вечером.