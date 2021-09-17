Команда Алексея Навального сообщила о хакерской атаке на ресурсы, связанные с «Умным голосованием»

Ближе к полуночи соратники политика написали, что смогли отбить атаку. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования». В ведомстве заявили, что проект связан с экстремистской организацией. Прошлой ночью в России стали блокировать сервис Google Docs, где были опубликованы списки кандидатов, которых рекомендуют соратники Алексея Навального, потом сервис вновь заработал. В Роскомнадзоре уверяют, что не имеют к этому отношения