В Лондоне умер создатель домашнего компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Ему был 81 год, он долго болел, пишет газета «Гардиан». Синклер сыграл важную роль в распространении персональных компьютеров – его устройства, которые появились в начале 80-х годы, стоили почти в 5 раз меньше, чем другие компьютеры того времени. За свои достижения Клайв Синклер был удостоен рыцарского звания.
2021-09-17T02:13:51+03:00
2021-09-17T02:13:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 17 сентября 2021
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