В Лондоне умер создатель домашнего компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Ему был 81 год, он долго болел, пишет газета «Гардиан». Синклер сыграл важную роль в распространении персональных компьютеров – его устройства, которые появились в начале 80-х годы, стоили почти в 5 раз меньше, чем другие компьютеры того времени. За свои достижения Клайв Синклер был удостоен рыцарского звания.