Госдепартамент США заявил, что судебная реформа на Украине под угрозой срыва

Американское внешнеполитическое ведомство так отреагировало на то, что в понедельник Совет судей отказался делегировать своих представителей для отбора кандидатов в Высший совет правосудия. В середине лета парламент Украины одобрил закон, согласно которому участвовать в формировании этого органа должны наряду с украинскими судьями представители международных организаций.