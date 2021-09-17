Госдепартамент США заявил, что судебная реформа на Украине под угрозой срыва

Американское внешнеполитическое ведомство так отреагировало на то, что в понедельник Совет судей отказался делегировать своих представителей для отбора кандидатов в Высший совет правосудия. В середине лета парламент Украины одобрил закон, согласно которому участвовать в формировании этого органа должны наряду с украинскими судьями представители международных организаций.
2021-09-17T02:13:18+03:00
2021-09-17T02:13:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2905006-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 17 сентября 2021
Загрузка комментариев...