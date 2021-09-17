Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки, пишет газета New York Times

По ее сведениям, решение отменить торжества в посольстве в Вашингтоне по случаю 240-летия Чесапикского сражения принято из-за создания альянса с участием США, Великобритании и Австралии, в результате которого Австралия получит атомные подлодки. Контракт с Францией на 66 миллиардов долларов разорван. В Париже это назвали ударом в спину и потребовали объяснений.