Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки, пишет газета New York Times

По ее сведениям, решение отменить торжества в посольстве в Вашингтоне по случаю 240-летия Чесапикского сражения принято из-за создания альянса с участием США, Великобритании и Австралии, в результате которого Австралия получит атомные подлодки. Контракт с Францией на 66 миллиардов долларов разорван. В Париже это назвали ударом в спину и потребовали объяснений.
2021-09-17T02:12:38+03:00
2021-09-17T02:12:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 17 сентября 2021
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