Центризбирком не выявил серьезных нарушений в предвыборной агитации

Это отметила накануне вечером секретарь комиссии Наталья Бударина, передает «Интерфакс». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова отметила, что было рекордное количество агитационных материалов. Голосование на выборах в Госдуму и различных уровней уже началось и будет идти три дня. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. В Москве, Севастополе и еще в пяти регионах избиратели могут приять участие в электронном голосовании.