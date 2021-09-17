Центризбирком не выявил серьезных нарушений в предвыборной агитации

Это отметила накануне вечером секретарь комиссии Наталья Бударина, передает «Интерфакс». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова отметила, что было рекордное количество агитационных материалов. Голосование на выборах в Госдуму и различных уровней уже началось и будет идти три дня. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. В Москве, Севастополе и еще в пяти регионах избиратели могут приять участие в электронном голосовании.
2021-09-17T02:11:32+03:00
2021-09-17T02:11:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 17 сентября 2021
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