Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил ночью о задержании в Москве его доверенного лица

Аскер Гейдаров был увезен в отделение полиции с избирательного участка, который зашел проверить, написал в «Твиттере» парламентарий. Рашкин утверждает, что в тот момент избирательная комиссия что-то делала с комплексами обработки избирательных бюллетеней. Коммунист пообещал пожаловаться в Мосгоризбирком, ЦИК и Генпрокуратуру.