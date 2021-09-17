Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил ночью о задержании в Москве его доверенного лица

Аскер Гейдаров был увезен в отделение полиции с избирательного участка, который зашел проверить, написал в «Твиттере» парламентарий. Рашкин утверждает, что в тот момент избирательная комиссия что-то делала с комплексами обработки избирательных бюллетеней. Коммунист пообещал пожаловаться в Мосгоризбирком, ЦИК и Генпрокуратуру.
2021-09-17T01:26:47+03:00
2021-09-17T01:26:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:26, 17 сентября 2021
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