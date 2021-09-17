В Белом доме считают, что частый кашель президента Джо Байдена – не повод для беспокойства

Так ответила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки в ответ на вопрос одного из журналистов. По ее словам, за состоянием здоровья 78-летнего лидера следят врачи. Ранее на кашель Байдена во время выступлений обращали внимание в соцсетях.
2021-09-17T01:07:28+03:00
2021-09-17T01:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 17 сентября 2021
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