В Белом доме считают, что частый кашель президента Джо Байдена – не повод для беспокойства

Так ответила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки в ответ на вопрос одного из журналистов. По ее словам, за состоянием здоровья 78-летнего лидера следят врачи. Ранее на кашель Байдена во время выступлений обращали внимание в соцсетях.