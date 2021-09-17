Украина вновь провела антитеррористические учения вблизи границы с Белоруссией

Маневры прошли в Житомирской области, несколько дней назад аналогичные учения были проведены в Волынской области. В Службе безопасности Украины сообщили, что по легенде учений диверсионно-разведывательная группа планировала совершить взрыв на военной базе артиллерийских боеприпасов с помощью беспилотника и затем скрыться в соседней стране.
2021-09-17T01:06:42+03:00
2021-09-17T01:06:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2904992-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 17 сентября 2021
Загрузка комментариев...