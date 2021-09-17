Украина вновь провела антитеррористические учения вблизи границы с Белоруссией

Маневры прошли в Житомирской области, несколько дней назад аналогичные учения были проведены в Волынской области. В Службе безопасности Украины сообщили, что по легенде учений диверсионно-разведывательная группа планировала совершить взрыв на военной базе артиллерийских боеприпасов с помощью беспилотника и затем скрыться в соседней стране.