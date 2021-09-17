Президент Владимир Путин сегодня примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Российский лидер собирался прилететь на встречу в Душанбе, но на днях рассказал, что ему пришлось изолироваться из-за контактов с заболевшим коронавирусом в его самом близком окружении. В Кремле пояснили, что во встрече лидеров Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Пакистана президент России примет участие по видеосвязи.