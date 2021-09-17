В России началось голосование на выборах в Госдуму

Избирательные участки открылись в 23 часа по московскому времени на Камчатке и Чукотке, а через час – на Сахалине и в Магаданской области. Теперь голосование стартовало также в Якутии, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Завершится голосование 19 сентября в 21 час по московскому времени, когда закроются участки в Калининградской области. Помимо депутатов Госдумы, будут выбраны 9 глав регионов и 39 законодательных собраний.
2021-09-17T01:05:31+03:00
2021-09-17T01:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 17 сентября 2021
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