Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон объявил о переносе своего тура в Европу и Великобританию из-за травмы бедра. Концерты, запланированные на этот год, состоятся лишь в 2023-м. Об этом музыкант написал в Twitter. Летом, по его словам, он «неловко упал» и с тех пор испытывает сильную боль в бедре. После этого 74-летнему артисту посоветовали как можно скорее сделать операцию. Когда она состоится, он не уточнил, заметив, что 25 сентября он все же исполнит пять песен на концерте в Лондоне в рамках международного благотворительного проекта движения Global Сitizen.

Концертный тур Farewell Yellow Brick Road, который начался в сентябре 2018 года, должен был завершиться в этом году и стать последним в карьере певца. Однако из-за его болезни и пандемии коронавируса концерты несколько раз переносились.

Возобновить американскую часть своего турне Элтон Джон, по его словам, надеется уже в будущем году — после того, как восстановится после операции.