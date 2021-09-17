В Аргентине назвали российскую вакцину «Спутник V» более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем препараты англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm. Исследование провели специалисты из Института вирусологии факультета медицинских наук Национального университета Кордовы. Как пишет местная газета La Nacion, специалисты пришли к выводу, что больше всего антител у людей, переболевших ковидом и сделавших прививку российским препаратом. На втором — привитые «Спутником», но не болевшие коронавирусом. Наименьшую защиту зафиксировали у тех, кто получил две дозы Sinopharm, но не переносил COVID-19.

