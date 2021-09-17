Суд в Москве изберет меру пресечения обвиняемым в призывах к массовым беспорядкам

Пока в новом уголовном деле 11 фигурантов.

Одна из первых обвиняемых, которая сегодня предстанет перед судом – московская студентка Мария Платонова. Ее задержали еще вчера, но на ночь оставили в изоляторе. Заседание, на котором девушке изберут меру пресечения назначено в Басманном суде на 11 утра. Там же, как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», решат судьбу еще одной активистки Жанны Черновой. Их обеих могут отправить под стражу. По крайне мере в Следственном комитете говорили, что будут настаивать именно на такой мере пресечения для фигурантов. Будут ли сегодня другие суды по новому делу пока неизвестно. В официальном пресс-релизе, которое ведомство распространило накануне, никакие имена, кроме одного — Дмитрия Чебанова – не назывались. Однако администратор телеграм-канала «Что делать» сейчас и так находится в заключении. Он отбывает административный арест после попытки вывесить баннер на здании Центрального детского мира в Москве. В прошлое воскресенье полиция задержала вместе с ним еще четырех человек.

По версии СК, обвиняемые по новому делу создали сеть телеграм-каналов, в которых призывали утроить массовые беспорядки в дни единого голосования. Конкретные группы не назывались, однако можно предположить, что речь идет, в частности, о канале Чебанова. В нем говорится о необходимости выйти с протестом на улицы российских городов в эту субботу.

По статье о склонении к массовым беспорядкам фигурантам дела грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы от 5 до 10 лет.