Команда Алексея Навального сообщила, что смогла «отбить атаку» на телеграм-бот и сайт «Умного голосования»

DDoS-атака произошла незадолго до начала трехдневного голосования на выборах.

Накануне соратники Навального опубликовали список кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать сторонникам оппозиционера. Списки также были выложены в сервисе «Google Документы». Прошлой ночью его работу начали блокировать в России, к утру он снова заработал. В Роскомнадзоре утверждают, что не имеют к этому отношения.

