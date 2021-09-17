DDoS-атака произошла незадолго до начала трехдневного голосования на выборах.
Накануне соратники Навального опубликовали список кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать сторонникам оппозиционера. Списки также были выложены в сервисе «Google Документы». Прошлой ночью его работу начали блокировать в России, к утру он снова заработал. В Роскомнадзоре утверждают, что не имеют к этому отношения.
Команда Алексея Навального сообщила, что смогла «отбить атаку» на телеграм-бот и сайт «Умного голосования»
DDoS-атака произошла незадолго до начала трехдневного голосования на выборах.