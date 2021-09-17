В России начинается голосование на выборах различных уровней

По их итогам будет сформирован новый состав Госдумы, областных заксобраний и городских парламентов, а в некоторых регионах сменится их руководитель.

Сегодня и до воскресенья включительно в России проходят 4,5 тысячи избирательных компаний. В 9 субъектах будут выбирать губернаторов, в том числе в Хабаровском крае, жители которого выступали против отставки предыдущего главы региона. Выбирать новый состав законодательных собраний будут в 39 субъектах. В Красноярском и Пермском краях на один мандат претендуют больше 15 человек. Наименьшая конкуренция в Чеченской республике. Там на одно место в парламенте претендуют всего 4 человека. Помимо этого, в 11 городах будут формировать составы местных собраний депутатов.

Самой крупной избирательной компанией станут выборы в Госдуму. В них участвуют 14 партий, как и в 2016 году. Почти 4 тысячи кандидатов прошли все необходимые процедуры и выдвинулись. Некоторых сняли с выборов уже после регистрации, в том числе за причастность к организациям, которые власти признали экстремистскими.

В этом году поучаствовать в голосовании смогут более 100 миллионов россиян.