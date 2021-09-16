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23:03, 16 сентября 2021

США расширят свое военное присутствие в Австралии

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Как уточнил на совместной с ним пресс-конференции министр обороны Австралии Питер Даттон, речь идет в том числе о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США, передает Reuters.

Днем ранее США, Великобритания и Австралия объявили о начале тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. Источники издания Politico сообщали, что партнерство, получившее название AUKUS, направлено на противодействие Китаю в военно-технологической сфере.

Из-за этого соглашения австралийцы разорвали рекордный контракт на 66 миллиардов долларов с Францией, который предусматривал поставки 12 подводных лодок Канберре. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал этот шаг «ударом в спину».


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