Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе сервиса коротких видео TikTok

Неполадки начались этим вечером. Они наблюдаются в США, Канаде, Великобритании, других стран Западной и Центральной Европы, на Украине и в России. Согласно данным сайта Downdetector, на пике в Британии было больше 8 тысяч жалоб. Почти половина жалоб связана с работой мобильного приложения, также есть проблемы с соединением с сервером и входом в приложение.