Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе сервиса коротких видео TikTok

Неполадки начались этим вечером. Они наблюдаются в США, Канаде, Великобритании, других стран Западной и Центральной Европы, на Украине и в России. Согласно данным сайта Downdetector, на пике в Британии было больше 8 тысяч жалоб. Почти половина жалоб связана с работой мобильного приложения, также есть проблемы с соединением с сервером и входом в приложение.
2021-09-16T23:03:06+03:00
2021-09-16T23:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 16 сентября 2021
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