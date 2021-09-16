Корпорация Microsoft разрешила пользователям своих сетевых сервисов отказаться от паролей для учетных записей

«Никто не любит пароли. Они неудобны. Они — главная мишень для атак», — говорится в сообщении на сайте компании. Для входа в аккаунт теперь можно использовать специальные приложения, ключ безопасности или код подтверждения, будет отправлен на телефон или электронную почту.