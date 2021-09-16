Корпорация Microsoft разрешила пользователям своих сетевых сервисов отказаться от паролей для учетных записей

«Никто не любит пароли. Они неудобны. Они — главная мишень для атак», — говорится в сообщении на сайте компании. Для входа в аккаунт теперь можно использовать специальные приложения, ключ безопасности или код подтверждения, будет отправлен на телефон или электронную почту.
2021-09-16T22:36:14+03:00
2021-09-16T22:36:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2904954-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:36, 16 сентября 2021
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