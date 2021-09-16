«Локомотив» сыграли на своем поле вничью с «Марселем» в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги Европы

Московский «Локомотив» сыграли на своем поле вничью с французским «Марселем» в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая этим вечером в Москве, завершилась со счетом 1:1. Хозяев спас от поражения на 89-й минуте новичок команды Тино Анджорин. 19-летний футболист является воспитанником английского «Челси» и выступает за российскую команду на правах аренды.

В следующем туре группового этапа «Локомотив» сыграет 30 сентября на выезде с римским «Лацио», а «Марсель» в тот же день примет дома турецкий «Галатасарай».

