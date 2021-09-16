Ирландия возобновила выдачу туристических виз для россиян

Возобновили свою работу визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Ирландия не признает российские вакцины от коронавируса. Для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

