Команда Алексея Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке на телеграм-бот и сайт «Умного голосования»

Запросы могут временно не работать. Специалисты пытаются справиться с проблемой, говорится в телеграм-канале соратников оппозиционного политика. Другие подробности не приводятся.

Накануне команда Навального опубликовала список кандидатов в Госдуму, за которых сторонникам оппозиционера предлагается голосовать в рамках «Умного голосования». Они также выложили списки в сервисе «Google Документы». Прошлой ночью работу сервиса начали блокироваться в России, к утру он снова заработал. В Роскомнадзоре утверждают, что не имеют к этому отношения.

