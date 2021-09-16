Политик Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет по факту бездействия в расследовании покушений на его жизнь. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подал в суд на Следственный комитет Российской Федерации по 125 статье УК РФ – бездействие следственного органа, которое приносит ущерб конституционным правам и свободам граждан. В моем случае это ущерб права на жизнь. Как известно, дважды, в мае 2015 и в феврале 2017, на мою жизнь покушались сотрудники Федеральной службы безопасности. Мы это знаем не благодаря Следственному комитету, а благодаря блестящему журналистскому расследованию, проведенному изданиями «Bellingcat» и «The Insider»*. Они опубликовали материалы по четырем сотрудникам службы Федеральной безопасности, которые ездили за мной по регионам в течение нескольких недель, предшествующих обоим отравлениям. <...> Часть этих же сотрудников ФСБ участвовала в прошлогодней операции по отравлению Алексея Навального. Я трижды подавал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Оба раза, когда я лежал в коме после обоих отравлений, врачи говорили моей жене, что шанс выжить примерно 5 процентов», — сказал он.

В.Кара-мурза отметил, что в рамках иска будет требовать от Следственного комитета предоставить материалы проверки и возбудить уголовное дело по фактам двух покушений на убийство посредством химического оружия.

«Мы безусловно дойдем до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Мы безусловно будем настаивать на международном разбирательстве в отношении «эскадронов смерти», которые действуют сегодня в России», — заключил он.

*Власти РФ считают иноагентом