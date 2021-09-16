Озоновая дыра над Южным полюсом за последнюю неделю превысила размеры Антарктиды

Как пишет газета The Guardian, по прогнозам специалистов, дыра будет увеличиваться в течение еще двух-трех ближайших недель.

В настоящее время образовавшаяся над южным континентом озоновая дыра входит в число наиболее крупных, фиксировавшихся за историю наблюдений с 1979 года. Озоновый слой над Антарктикой истончается каждый год с августа по октябрь, максимального размера дыра достигает между серединой сентября и серединой октября. Предыдущая озоновая дыра над Антарктикой закрылась в конце декабря прошлого года. Всемирная метеорологическая организация отмечала, что она достигала пиковых значений по размеру почти в 25 миллионов квадратных километров. Нынешнее истончение уже превысило эту площадь и продолжает увеличиваться, став одним из самых обширных и глубоких за все время мониторинга озонового слоя. Прошлогоднее разрастание связывали с сильным и холодным полярным вихрем, а также очень низкими температурами в стратосфере. Почему это происходит на сей раз – пока объяснения не приводится. В качестве ключевой причины истончения озонового слоя, защищающего планету от ультрафиолетовых лучей, ученые называют использование синтетических соединений, например таких как хлорфторуглероды.

После запрета этих соединений озоновый слой постепенно восстанавливается, но происходит это очень медленно и сопровождается периодическим сезонным увеличением.