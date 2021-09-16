Суд отказал в повторной психолого-психиатрической экспертизе историка Соколова, осужденного за убийство

Суд Санкт-Петербурга отказал в повторной психолого-психиатрической экспертизе историка Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки. На ее проведении и новом допросе настаивал его адвокат Сергей Лукьянов. Он считает, что его подзащитный мог совершить преступление в состоянии аффекта, поэтому вменяемую статью надо переквалифицировать, дело направить на новое рассмотрение и снизить наказание. Но судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения этого ходатайства.

В свою очередь защита семьи убитой Анастасии Ещенко сообщила, что родственники девушки возмущены попыткой Соколова сослаться на состояние аффекта, пишет интернет-издание «Росбалт».

В декабре прошлого года бывшего преподавателя СПбГУ признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима. При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пожилой возраст Соколова (ему 65 лет), наличие у него малолетних детей, вклад в историческую науку и положительные характеристики.