Официальный представитель МИДа назвала псевдорасследованием информацию команды Навального о Сергее Лаврове

Официальный представитель МИДа назвала псевдорасследованием информацию команды Навального о министре иностранных дел Сергее Лаврове. Мария Захарова добавила, что «в профессионализме Лаврова не сомневаются даже самые злостные оппоненты», и что авторитет ее руководителя «непоколебим, непререкаем».

Напомним, сегодня команда Алексея Навального выпустила фильм-расследование про главу МИДа, в котором говорится о его коррупционной связи с бизнесменом Олегом Дерипаской. Поводом для расследования стали две другие публикации — интернет-издания «Важные истории» и «Радио Свобода», включенных в России в список СМИ – иностранных агентов. Они рассказывали о некоей Светлане Поляковой, которую с Лавровым связывают давние и близкие отношения. Команда Навального выяснила, что предполагаемые родственники министра пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя.