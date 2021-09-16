«Новая газета»: В Подмосковье избиратели смогут проголосовать на автобусной остановке или на берегу озера

В Подмосковье, как выяснила «Новая газета», избиратели смогут проголосовать на автобусной остановке или на берегу озера. После скандалов вокруг так называемых «голосованиях на пеньках» Центризбирком обещал не возвращаться к подобной практике.

На территории региона будет почти 600 удаленных мест для голосования, которые утвердил Мособлизбирком. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на решения территориальных комиссий, пней и багажников автомобилей на этот раз не будет. Зато урны для голосования в некоторых деревнях поставят, к примеру, у храма, военного памятника, строительного рынка, остановки общественного транспорта или вовсе у озера. Предполагается, что в таких местах смогут проголосовать жители труднодоступных населенных пунктов или тех, где нет подходящего помещения – клуба или школы. Однако издание уточняет, что не все указанные деревни соответствуют этому критерию.

Дополнительное голосование на остановках или у озера должно проводиться по правилам, схожим с голосованием на дому, то есть требует подачи предварительных заявок от жителей. Однако, как рассказали «Новой» в партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», их запрос относительно количества желающих проголосовать подобным образом, остался без ответа.

Ранее, парируя обвинения в проведении «голосования на пеньках», в ЦИК указали на то, что по всей России было подтверждено всего три таких случая.