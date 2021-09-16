В Подмосковье подобрали почти 600 удаленных мест для голосования на предстоящих выборах

Участки разместят, в том числе, у храма, на берегу озера и на остановках. Территориальные избиркомы согласовали это с Мособлизбиркомом, сообщает сетевое издание «Вестник» областной комиссии. Как следует из нормативных документов, 17 и 18 сентября члены участковых избиркомов будут выезжать в удаленные населенные пункты с переносным ящиком и выдавать бюллетени.