В Подмосковье подобрали почти 600 удаленных мест для голосования на предстоящих выборах

Участки разместят, в том числе, у храма, на берегу озера и на остановках. Территориальные избиркомы согласовали это с Мособлизбиркомом, сообщает сетевое издание «Вестник» областной комиссии. Как следует из нормативных документов, 17 и 18 сентября члены участковых избиркомов будут выезжать в удаленные населенные пункты с переносным ящиком и выдавать бюллетени.
2021-09-16T21:34:41+03:00
2021-09-16T21:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 16 сентября 2021
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