Всемирный банк прекратит выпуск ежегодного рейтинга Doing Business, который оценивает страны по благоприятным условиям для ведения бизнеса. Как сообщается на сайте организации, такое решение принято на основе результатов аудита и проверок, а также отчета совета директоров. В августе прошлого года Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за возможных нарушений, допущенных при сборе данных. Банк обвиняли в нарушениях при составлении рейтинга Doing Business 2018 и 2020 годов.

Президент России Владимир Путин ранее давал поручение подняться на 20-е место этого рейтинга к 2024 году. Добиться этого не удалось: в 2018 году Россия заняла 31-ю строчку, в 2019 году — 28-ю.