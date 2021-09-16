Ветеран МВД Виталий Бородин, которого называли автором жалобы на «Проект», подал иск к «Медузе»*

Ветеран МВД Виталий Бородин, которого называли автором жалобы на сетевой ресурс «Проект», подал иск к интернет-изданию «Медуза»*. Он требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщает само издание, карточка есть на сайте Одинцовского суда. Бородин оспаривает расследование «Медузы» о давлении властей на российские СМИ, в котором говорилось, что летом 2019 году он подал жалобу на издание Baza из-за материала о строящемся особняке главы «Роснефти» Игоря Сечина. Бородин утверждает, что данные о жалобе неверные, и требует опровержения.

После той жалобы издателя «Проекта» — американскую организацию Project Media, Inc — признали «нежелательной» организацией. Главного редактора издания Романа Баданина и еще семерых журналистов внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Издание «Медуза» российские власти считают СМИ-иноагентом.

