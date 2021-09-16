Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в российские выборы. По словам Захаровой, Москва также осуждает попытки представителей Европарламента манипулировать общественным мнением в контексте российских выборов.
2021-09-16T21:02:48+03:00
2021-09-16T21:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 16 сентября 2021
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