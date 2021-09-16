Исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса проведут в России в кратчайшие сроки

Необходимо еще раз проверить их на безопасность и эффективность, но уже в рамках одновременного введения в разные анатомические области, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Пока, по его словам, рекомендуется делать прививки с разницей в один месяц.
2021-09-16T20:34:07+03:00
2021-09-16T20:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 16 сентября 2021
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