Власти Эстонии позволили привитым российской вакциной гражданам посещать общественные места без ограничений

Зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Республике, сообщили ТАСС в департаменте здоровья Эстонии. Однако там отметили, что прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Евросоюза.
2021-09-16T20:33:46+03:00
2021-09-16T20:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 16 сентября 2021
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