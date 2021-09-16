Власти Эстонии позволили привитым российской вакциной гражданам посещать общественные места без ограничений

Зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Республике, сообщили ТАСС в департаменте здоровья Эстонии. Однако там отметили, что прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Евросоюза.