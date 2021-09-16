Московский футбольный клуб «Локомотив» несколько минут назад стартовал в Лиге Европы

Соперником железнодорожников в домашнем матче стал французский «Марсель». Встреча первого тура группового этапа проходит на столичной «РЖД-Арене». Идет первый тайм, счет пока не открыт, 0:0.

Как сообщалось, игру смогут посетить не более 8 тысяч зрителей — это 30% от общей вместимости стадиона. Для матчей чемпионата России действуют более жесткие антиковидные ограничения, но для

еврокубковой встречи Роспотребнадзор сделал послабление. При этом для посещения стадиона необходимо удостоверение личности и QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.