Собака, сбежавшая от хозяйки в московском аэропорту, была найдена спустя несколько дней

Собака по кличке Ева потерялась 10 сентября в аэропорту Домодедово. В тот день хозяйка животного вместе с семьёй вылетала в Симферополь. Собака была помещена в специальную переноску и сдана в багаж, однако по прилёте было обнаружено, что клетка пуста. Позднее в авиакомпании S7, осуществлявшей рейс, сообщили, что на камерах видеонаблюдения видно, как Ева самостоятельно открыла клетку и выбежала из неё.

По сообщению авиаперевозчика, животное искали на протяжении нескольких дней. К поискам были привлечены сотрудники технических подразделений, кинологи и волонтёры. По итогам собака была найдена в одном из ангаров, её удалось заманить обратно в клетку, куда заранее была положена одна из вещей её хозяйки. Сейчас Еве ничего не угрожает, она здорова и накормлена, сказали в авиакомпании.

После инцидента межрегиональная транспортная прокуратура объявила о проверке в связи с нарушением условий перевозки животных авиакомпанией S7.