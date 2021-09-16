Правительство утвердило план по добровольному переселению на родину россиян, проживающих за рубежом

До 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч соотечественников. Это следует из постановления кабинета министров, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Согласно документу, переезд следует организовать «путем предоставлению переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета». Заниматься возвращением россиян будут группы сотрудников МИД и МВД. Они будут выезжать за границу, рассказывать о программе и убеждать людей вернуться.

