Президент России Владимир Путин посетит зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, несмотря на запрет спортивного арбитража. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, на Игры российского лидера пригласил глава КНР Си Цзиньпин.

В декабре прошлого года спортивный арбитражный суд ввел ряд санкций из-за допингового скандала в Российском спорте. Так, в течение двух лет российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Исполнение гимна также запрещено. Кроме того, российскому руководству, включая президента, на тот же срок запрещено посещать Олимпиады и чемпионаты мира. Однако, личное приглашение главы государства, принимающего турнир, по решению CAS, является исключением.

