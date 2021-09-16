Петицию с требованием отмены закона об «иностранных агентах» подписали более 100 тысяч человек

На это потребовалось чуть более двух суток. Авторы документа — более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций. Они считают этот закон неправовым и дискриминационным, а также противоречащим Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. В петиции отмечается, что регулярное пополнение списка «иностранных агентов» — это акт государственного давления на СМИ и общественные организации.
2021-09-16T19:31:13+03:00
2021-09-16T19:42:07+03:00
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19:31, 16 сентября 2021
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