Петицию с требованием отмены закона об «иностранных агентах» подписали более 100 тысяч человек

На это потребовалось чуть более двух суток. Авторы документа — более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций. Они считают этот закон неправовым и дискриминационным, а также противоречащим Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. В петиции отмечается, что регулярное пополнение списка «иностранных агентов» — это акт государственного давления на СМИ и общественные организации.