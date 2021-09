The Insider: Сын сопредседателя ОНФ Шмелевой, входящей в пятерку списка ЕР, получил от управделами президента квартиру

Сын сопредседателя «Общероссийского народного фронта» Елены Шмелевой, входящей в пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, как выяснило издание The Insider*, получил от управделами президента квартиру в центре Москвы. Это произошло в 2018 году. Максим Мальков тогда был 20-летним студентом. Спустя год он подарил эту недвижимость матери. Сейчас, будучи кандидатом в депутаты, она указала ее в своей декларации. При этом, как отмечает издание, ни Шмелева, ни ее сын в 2018-м не состояли на госслужбе, поэтому не имели права на получение квартиры. The Insider оценил стоимость квартиры в жилом комплексе «Дом на Тишинке» в 100 миллионов рублей. Сама Шмелева сказала, что все было по закону, но отказалась от более развернутых комментариев.

*The Insider — издание признано иностранным агентом