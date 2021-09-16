Турция прекращает принимать ряд российских сертификатов о вакцинации от коронавируса

Сегодня Ассоциация туроператоров России объявила об изменении правил въезда туристов на территорию Турции. Граница республики будет открыта только тем, кто привит обоими компонентами вакцины «Спутник V».

При этом у туристов сохраняется возможность сдать ПЦР-тест или тест на антиген при пересечении границы. Это необходимо сделать, если они привиты «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» или «Спутником Лайт». Таким образом, Турция признает только одну российскую вакцину из четырех.

Стоит отметить, что официальные документы по этому вопросу турецкая сторона пока не публиковала и выводы делаются на основе циркуляра МВД Турции. В документе говорится, что от сдачи ПЦР-теста освобождены те иностранцы, которые привиты одной из вакцин, одобренной либо Всемирной организацией здравоохранения, либо Турецкими властями. Ранее из российских вакцин республика разрешила только «Спутник V» для экстренного применения на своей территории.

Россияне, по сообщениям СМИ, не собираются отказываться от запланированных поездок. Путевки на октябрь продолжают пользоваться большим спросом. Неприятным российские туристы называют только то, что Турция ввела ограничения без предупреждения.

