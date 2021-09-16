Российские власти обвиняют интернет-компании Google и Apple в попытке вмешаться в российские выборы

Это может повлечь уголовные последствия, предупредил глава профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев. Пискарев считает недопустимым подход Apple при отказе удалять приложение «Навальный».

В самой компании возложили ответственность за контент приложения в AppStore на его разработчика.